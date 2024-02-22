В Крыму установили дополнительные выходные в 2024 году из-за религиозных праздников

В регионе не будут работать 12 апреля, 6 мая, 17 и 24 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма ввели дополнительные выходные в 2024 году, приуроченные к религиозным праздникам, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"В 2024 году в Крыму устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни: 12 апреля в связи с празднованием Ораза-байрама, 6 мая в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 17 июня в связи с празднованием Курбан-байрама, 24 июня в связи с празднованием дня Святой Троицы", - написал он.

Соответствующий указ опубликован на сайте правительства республики.