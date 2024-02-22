Представители посольства РФ возложили венки к памятникам советским воинам в Греции

Сотрудники военного атташата возлагают венки и цветы на могилу Николая Шевеля на союзническом кладбище в Палео Фалиро в Афинах

АФИНЫ, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники военного атташата при посольстве России в Греции в канун Дня защитника Отечества возложили венки и цветы в Афинах к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость республики в 1941-1944 годах, и к памятнику русским морякам на кладбище в портовом городе Пирей. Об этом сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве.

В Афинах монумент работы российского скульптора Вячеслава Клыкова, изображающий павшего советского солдата с винтовкой в руках и оплакивающую его мать-гречанку, был установлен в 2005 году. Он посвящен советским солдатам и офицерам, которые бежали из нацистского плена и сражались в годы Второй мировой войны в греческих партизанских отрядах.

В Пирее на муниципальном кладбище установлен русский военно-морской некрополь. За более чем 100 лет существования в нем захоронено около 1 тыс. человек, в том числе священнослужители и члены видных русских семей в эмиграции. Большая часть могил была разрушена в 1970-х при профашистской хунте "черных полковников". Посольством РФ сохранено и восстановлено более 100 из приблизительно 400 могил.

Сотрудники военного атташата традиционно возлагают венки и цветы на могилу советского воина Николая Шевеля на союзническом кладбище в Палео Фалиро в Афинах, а работники генерального консульства в Салониках отдают почести захоронениям русских солдат Македонского фронта Первой мировой войны и советских партизан - бойцов греческого движения антифашистского сопротивления времен Второй мировой войны на кладбище Зейтенлик. На участке расположена стела с российским гербом, бронзовым лавровым венком и надписью: "Вечная память воинам России, павшим на земле Греции".