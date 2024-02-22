Шаймиев присоединился к рабочей встрече Путина с Миннихановым

Президент РФ тепло поприветствовал первого президента Татарстана

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев присоединился ко встрече, которую российский лидер Владимир Путин проводит с нынешним руководителем республики Рустамом Миннихановым.

Путин тепло поприветствовал Шаймиева, они несколько раз обнялись и пожали руки, после чего первый президент Татарстана занял место за столом с Путиным и Миннихановым.

Мероприятие проходит в Казани в резиденции главы Татарстана.

Как ожидается, Путин и Минниханов с Шаймиевым по видеосвязи откроют новые социальные объекты в Казани, а также ознакомятся с планами создания центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и масштабирования (RnD-центр) "Сибура" в Татарстане.

Президент прибыл в Казань 21 февраля. Накануне у него была насыщенная программа: Путин вместе лидерами СНГ принял участие в открытии Игр будущего, а также провел ряд двусторонних встреч, в том числе с главой Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком.

Кроме того, в среду Путин осмотрел на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М и предложил дать одному из них имя Минтимера Шаймиева.