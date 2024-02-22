Свыше 5 тыс. человек написали тотальный диктант на языках народов Карачаево-Черкесии

Диктант прошел в Международный день родного языка - 21 февраля

ЧЕРКЕССК, 22 февраля. /ТАСС/. Тотальный диктант на языках народов Карачаево-Черкесии - абазинском, карачаево-балкарском, кабардино-черкесском и ногайском в Международный день родного языка - 21 февраля написали более 5 тыс. человек на 150 площадках в России и за рубежом. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности ректора Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева (КЧГУ) Таусолтан Узденов.

"Расширение географии и числа участников нашей просветительской акции очень радует. Количество площадок увеличилось с 30 в 2022 году до 150 в 2024 году. На сегодня известно, что диктант написали более 5 тыс. человек. От некоторых площадок мы все еще продолжаем получать сведения. Мероприятие объединило неравнодушных к культуре и истории народов многонациональной Карачаево-Черкесии людей, болеющих душой за сохранение и развитие родных языков", - сказал Узденов.

Ректор отметил, что успех проекта привлек внимание недоброжелателей, которые попытались помешать его проведению. "Хакерской botnet-атаке был подвергнут сайт Международного тотального диктанта на языках народов КЧР, из-за чего он был недоступен в течение трех часов. Но это не помешало команде проекта оперативно связаться с координаторами большинства площадок по всему миру и обеспечить трансляцию диктанта на альтернативной площадке - rutub-канале вуза", - отметил Узденов.

Тотальный диктант проводится во всех регионах России, где живут представители народов Карачаево-Черкесии, а также в Абхазии, Турции, Франции, США, Киргизии, Казахстане. Впервые диктант писали в Австрии, Голландии, ОАЭ, Саудовской Аравии. Международный тотальный диктант на языках народов КЧР в 2023 году объединил более 4 тыс. человек на 105 площадках.

КЧГУ активно проводит различные мероприятия и реализует проекты, направленные на сохранение и развитие языков, культуры и истории региона. При университете функционируют культурные центры и издаются журналы на родных языках народов КЧР.

Карачаево-Черкесия один из многонациональных субъектов России, где проживает около 100 народов, 5 из которых - абазины, карачаевцы, ногайцы, русские и черкесы - субъектообразующие этносы.