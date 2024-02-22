В Курской области предоставят землю награжденным за заслуги в зоне СВО военнослужащим

По словам главы региона Романа Старовойта, в случае гибели бойца земельный участок смогут получить члены его семьи

ТАСС, 22 февраля. Участники специальной военной операции, награжденные медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" и медалью "За отвагу", смогут получить бесплатные земельные участки в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Внесены изменения в закон о бесплатном предоставлении земельных участков. Теперь его действие распространяется не только на военнослужащих - участников спецоперации, удостоенных звания Героя России или награжденных орденом за проявленные заслуги, но и награжденных медалями России - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством", медалью "За отвагу", - написал он.

Глава региона уточнил, что в случае гибели военнослужащих земельный участок смогут получить члены семьи. Земельные участки планируют предоставлять во внеочередном порядке.