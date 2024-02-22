Итальянская студентка рассказала, что в Италии создается неверный образ России

Ирене Чеккини отметила, что Россия только защищается из-за постоянных попыток Запада отнять все больше

РИМ, 22 февраля. /ТАСС/. Студентка из Италии Ирене Чеккини, учащаяся в МГИМО, рассказала, что на ее родине создается неверное представление о России.

"Рассказы о России антилиберальной, диктаторской - это выдумка Запада, который годами пытается все больше отнять у Москвы. Я не говорю о военных нападениях, но о торговой стратегии, политике, которая имеет своей целью ослабить Россию. Россия только защищается", - сказала она в интервью газете La Stampa.

Девушка, которая три года уже живет в Москве, где, по собственным словам, прекрасно себя чувствует, привлекла внимание итальянского медиасообщества после того, как имела краткую беседу с президентом РФ Владимиром Путиным во время форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". "Неправда, что в России нет свободы. Неправда, что нельзя выражать свое мнение", - сказала студентка, усомнившись, что итальянский президент общался бы с россиянкой так же, как российский президент ответил ей, иностранке.

Чеккини также сообщила, что хотела бы получить российское гражданство. До начала изучения русского и приезда в РФ она ничего не знала о России, и у нее нет российских корней или родственников.

Чеккини выступила на форуме с предложением упростить переезд в Россию на основании культурных, традиционных и семейных ценностей, которых придерживается человек. Она даже предложила главе государства название для этого - импатриация. Ее идея заключается в создании цифровой карты иностранного гражданина с объединением льгот на одном сервисе. Она также предложила организовать виртуальную приемную для потенциальных импатриантов, через которую они смогли бы получить все необходимые документы, а также выбрать регион для переезда.