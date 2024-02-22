В Саратовской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 65%

На прошлой неделе в регионе зарегистрировали более 19,9 тыс. случаев ОРВИ

САРАТОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Саратовской области превышен на 65%. В основном болеют школьники от 7 до 14 лет, сообщил во время брифинга заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер.

"По совокупному населению эпидемический порог превышен почти на 65,6%. Он превышен во всех возрастных группах. Наиболее сильно - в возрастной группе с 7 до 14 лет <...> - на 81,3%", - сказал Грайфер.

По его словам, на прошлой неделе в регионе зарегистрировали более 19,9 тыс. случаев ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости почти на 2%. Кроме того, на 6,5% снизилось число госпитализированных - на прошлой неделе в больницу доставили 371 человека.

"С точки зрения эпидемиологического процесса, скорее всего, в ближайшее время будет небольшое снижение [заболеваемости гриппом и ОРВИ] с дальнейшим ростом. Как правило, подъем заболеваемости - вторая волна - приходится на конец февраля. <…> После мартовских весенних каникул уже вряд ли бывает подъем, если не приходит новый высококонтагиозный штамм", - пояснил Грайфер.

По информации министерства образования региона, по состоянию на 21 февраля в Саратовской области на карантин были закрыты 6 школ и 206 классов в 65 школах, а также 23 группы в 16 детских садах. Причиной этому стало распространение гриппа и ОРВИ.