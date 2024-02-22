В Норильске открыли дорогу до аэропорта

Ее закрывали из-за непогоды

КРАСНОЯРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Автодорогу от Норильска до аэропорта Алыкель, закрытую для всех видов транспорта три дня назад из-за низовой метели, открыли. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В 20:25 (16:25 мск) автодорога "Норильск - Кайеркан - Алыкель" муниципального образования Норильск (протяженность 40 км) открыта для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, также на Таймыре открыто движение по автодорога Дудинка - Алыкель.

Утром 19 февраля из-за низовой метели и ветра до 30 м/с ввели ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель. По данным администрации Норильска, для доставки пассажиров в аэропорт Норильска выделили дополнительные автобусы.

Аэропорт расположен в 35 км от Норильска на севере Красноярского края.