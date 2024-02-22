В Сыктывкаре установили мемориальную доску погибшему на СВО герою Руслану Газитинову

Указом президента России боец награжден орденом Мужества посмертно

СЫКТЫВКАР, 22 февраля. /ТАСС/. Мемориальную доску погибшему в ходе специальной военной операции Руслану Газитинову установили на фасаде его родной школы №43 в Сыктывкаре, сообщил мэр города Владимир Голдин. Указом президента России боец награжден орденом Мужества (посмертно).

"Сегодня память сыктывкарца почтили его родные и близкие, а также заместитель министра образования и науки республики Олег Холопов, депутаты Госсовета Коми Сергей Артеев и Валентина Жиделева, председатель Союза женщин Коми Галина Лапшина, военный комиссар Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Игорь Безручко, инспектор военного комиссариата республики Анатолий Иванов, педагоги и ученики школы. Мемориальную доску разместили на фасаде здания школы №43, где учился Руслан Газитинов", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.

Осенью 2023 года в этой школе открыли мемориальную доску погибшему в ходе спецоперации бойцу Артему Тимушеву.

Газитинов отправился на спецоперацию в первых рядах, сообщил градоначальник. В связи с этим обстоятельством боец был переведен в город Печенга, в 200-ю Краснознаменную гвардейскую мотострелковую бригаду. Последним местом службы в качестве старшего матроса была атомная подлодка "Гепард". Руслан погиб 25 сентября 2022 года в ожесточенных боях в селе Петропавловка около города Купянска Харьковской области.