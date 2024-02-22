Участники из Испании, России и Украины стали лауреатами конкурса молодых композиторов

В финал вышли 12 авторов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Композитор Адай Луис из Испании стал победителем в номинации "струнный квартет" X Международного конкурса молодых композиторов памяти Альфреда Шнитке и Святослава Рихтера. Второе и третье места заняли соответственно представители Украины и России, сообщила пресс-служба Русского концертного агентства (РКА).

Конкурс проходит в рамках XVII Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством народного артиста СССР, дирижера, альтиста Юрия Башмета. В пресс-службе отметили, что конкурс прошел в двух номинациях - "струнный квартет" и "фортепианный ансамбль". На участие в соревновании было подано более 60 заявок от авторов из 11 стран. При этом в финал вышли 12 композиторов.

"Победителем в номинации "струнный квартет" стал композитор Адай Луис (Испания), первая премия в номинации "фортепианный ансамбль" не присуждена. Вторую премию в номинации "струнный квартет" получил Антон Смирнов (Украина), а в номинации "фортепианный ансамбль" - Андрей Артемов (Россия). Третью премию в номинации "струнный квартет" получила Алина Подзорова (Россия), а в номинации "фортепианный ансамбль" - Игорь Андрич (Сербия)", - сказали в РКА.

Камерный ансамбль "Солисты Москвы" в Зале органной и камерной музыки исполнил сочинения всех 12 финалистов. Лауреаты также получили материальные премии, призовой фонд конкурса составил около 600 тыс. рублей.

Жюри конкурса

В состав жюри в этом году вошли Юрий Башмет, бельгийский композитор Патрик де Клерк, композиторы Кузьма Бодров, Валерий Воронов и Антон Танонов, народный артист Киргизской Республики Муратбек Бегалиев. Возглавил жюри - председатель совета Союза композиторов России народный артист РФ Александр Чайковский.

XVII Зимний международный фестиваль искусств в Сочи продлится до 25 февраля. В течение двух недель гостям фестиваля представлены концерты академической, джазовой, этнической музыки, вечера балета, драмы, а также выставки, марафоны, детские программы и многое другое.