В ООН заявили, что более 1,3 млрд африканцев будут проживать в городах в 2030 году

В настоящий момент в городах на континенте проживает 800 млн человек, отметил директор регионального отделения по Африке Программы ООН по населенным пунктам Оумар Силья

НАЙРОБИ, 22 февраля. /ТАСС/. Более 1,3 млрд жителей Африки будут относиться к городскому населению в 2030 году, их число увеличится в два раза по сравнению с текущим моментом. Об этом сообщил директор регионального отделения по Африке Программы ООН по населенным пунктам Оумар Силья.

"Африка подвержена быстрой урбанизации, в настоящий момент в городах на континенте проживает 800 млн человек. С 1990 года число городов в Африке увеличилось в два раза - с 3 до 7 тыс. К 2030 году количество африканцев, проживающих в городах, превзойдет процент сельского населения", - сказал он в ходе брифинга, посвященного Мировому урбанистическому форуму в Каире. Как подчеркнул Силья, "в 2030 году, по прогнозам, в африканских городах будет проживать 1,3 млрд человек".

Он отметил, что урбанизация в Африке не обходится без вызовов: это в первую очередь отсутствие подходящей инфраструктуры и жилья. По его словам, более 50 млн человек в Африке в настоящий момент нуждаются в жилье. По данным Африканского банка развития, города континенты нуждаются в финансировании в размере около $120 млрд в год на развитие инфраструктуры и сервисов, таких как уборка мусора и общественная гигиена.

Мировой урбанистический форум пройдет в Каире с 4 по 9 ноября.