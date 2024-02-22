Путин посетил Центр культурного развития в чувашском Цивильске

Здание построили по нацпроекту за 203,7 млн рублей

ЦИВИЛЬСК /Республика Чувашия/, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Чувашию посетил Центр культурного развития в Цивильске.

Строительство подобных объектов в городах с населением до 300 тыс. человек началось в 2021 году в рамках нацпроекта "Культура". Строительство центра в Цивильске стартовало в октябре 2021 года. Итоговая стоимость работ составила 203,7 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 124,8 млн рублей; из республиканского - 78,9 млн.

Общая площадь здания составляет 1 410 м. Конструкции отвечают требованиям энергоэффективности. Остекление сделано с применением мультифункциональных энергосберегающих стеклопакетов.

Для маломобильных групп граждан и маленьких детей обеспечены безбарьерный доступ и созданы все условия для комфортного пребывания.

Центр включает в себя многоцелевой зрительный зал на 197 мест с артистическими комнатами, помещениями для реквизита, костюмерной и аппаратной, библиокафе, где почитать книгу можно за чашкой чая или кофе, танцевальный зал, три универсальных класса, в том числе компьютерный и для изучения искусства живописи.