В Думу внесли законопроект о сохранении места работы в случае призыва в армию

Согласно документу, трудовой договор предлагается приостанавливать - на это время работодатель сможет нанять замещающего работника по срочному трудовому договору

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сенатор Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить из Трудового кодекса РФ норму о расторжении трудового договора в случае призыва работника на военную службу. Документ размещен в думской электронной базе.

По действующему законодательству трудовой договор прекращается в случае призыва работника на военную службу (за исключением призыва по мобилизации) или направления его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу. Законопроектом предлагается исключить эту норму из Трудового кодекса.

"В случае призыва работника на военную службу или поступления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу, действие трудового договора, заключенного между работником и работодателем, приостанавливается на период прохождения работником военной службы или заменяющей ее альтернативной гражданской службы", - говорится в пояснительной записке.

На время приостановления трудового договора работодатель будет вправе принимать замещающего работника по срочному трудовому договору, добавляет автор законопроекта. По словам сенатора, на ушедшего в армию работника будет возложена обязанность по уведомлению работодателя о своем выходе на работу не позднее, чем за три рабочих дня.

В законопроекте указано, что работодатель сможет по своей инициативе расторгнуть трудовой договор в случае невыхода сотрудника на работу по истечении 14 дней после окончания прохождения им военной службы по призыву или увольнения с альтернативной гражданской службы. Кроме того, законопроект предусматривает возможность выплаты работнику материальной помощи от работодателя во время прохождения службы.

Как отмечает сенатор, необходимость принятия законопроекта обусловлена увеличением призывного возраста, а также опасениями граждан, что после увольнения со службы они могут столкнуться с трудностями при трудоустройстве. В конце 2023 года в России вступил в силу закон о повышении до 30 лет верхней границы призывного возраста.