В Братиславе по случаю Дня защитника Отечества возложили венки на мемориале красноармейцев

Сотрудники посольства РФ почтили память 63 518 военнослужащих, погибших на территории Словакии в боях с нацистами

БРАТИСЛАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения венков и цветов на территории мемориала павших в боях с нацистами за свободу Словакии красноармейцев состоялась в Братиславе. Об этом сообщило посольство РФ в республике на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"На военно-мемориальном комплексе "Славин" [в Братиславе] состоялась церемония возложения цветов по случаю Дня защитника Отечества - праздника, являющегося символом самоотверженного служения Родине, стремления отстаивать ее безопасность и независимость, верности долгу и чести. Сотрудники посольства почтили память 63 518 красноармейцев, погибших на территории Словакии во имя Победы над фашизмом", - говорится в документе.

Останки погибших за освобождение Словакии советских воинов до сих пор находят в республике на полях бывших сражений. Прах героев с воинскими почестями хоронят на военно-мемориальном кладбище "Славин". Монумент, объявленный национальным памятником культуры, расположен на возвышающемся над центром города холме Славин, высота которого составляет 252 м.

Монумент был сооружен в честь героев Красной армии и 15-й годовщины освобождения города от нацистов (4 апреля 1945 года). Ансамбль занимает площадь 10 тыс. кв. м. На лестнице, ведущей к памятнику, установлен барельеф "Присяга боевому знамени". От верхней площадки лестницы начинается следующая часть мемориала с могилами и скульптурными группами, символизирующими благодарность павшим героям. Венчает ансамбль пилон высотой 42 м с бронзовой фигурой советского воина-победителя с развернутым знаменем. Ее видно из многих районов Братиславы.

В Словакии в боях с нацистами в 1944-1945 годах погибли 63 518 красноармейцев.