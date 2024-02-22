В Чувашии действуют около 30 мер поддержки семей участников спецоперации

В регионе сделали социальные паспорта, уточнил глава республики Олег Николаев

ЧЕБОКСАРЫ, 22 февраля. /ТАСС/. Около 30 мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей действуют в Чувашии. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас около 30 мер поддержки [участников спецоперации и членов их семей] - финансового, нефинансового и реабилитационного сопровождения в разных ситуациях. Социальные паспорта сделали", - отметил Николаев.

По его словам, вопросы поддержки участников, ветеранов СВО и членов их семей остаются на "особом контроле" в республике. Николаев сообщил, в частности, что детям-школьникам военнослужащих выплачивают именную стипендию в размере 2 тыс. рублей, в образовательных учреждениях для них организовали бесплатное двухразовое питание. Кроме того, дети могут бесплатно посещать учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Ежемесячно в зону проведения спецоперации из Чувашии направляются гуманитарные грузы.

"За счет такого взаимодействия удается, прежде всего, объединить усилия, повысить эффективность, но самое главное - дойти до каждого. И за счет обратной связи очень быстро корректировать наши действия и соответствующим образом получать доверие людей. Здесь, мне кажется, что доверие - самое важное", - подчеркнул Николаев.

Он добавил, что 23 февраля проведет встречу с семьями участников СВО. По словам главы региона, три уроженца Чувашии удостоены звания Героя России (посмертно) за подвиги в зоне проведения спецоперации.