Мурашко заявил о необходимости строительства республиканской больницы в Чувашии

По предварительным оценкам, на эти цели потребуется 49,5 млрд рублей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Республиканскую больницу необходимо построить в Чувашии, однако по предварительным расчетам, сумма строительства получилась высокой, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Пришли к выводу, прорабатывая ваше поручение, что там действительно необходимо, соответственно, строительство республиканской больницы. Медико-техническое задание мы рассматривали, но пока предварительные результаты, которые по проектированию идут, там сумма достаточно высокая получилась при том рассмотрении там 49,5 млрд рублей - это в ценах 2023 года", - сказал Мурашко во время совещания министров с президентом России Владимиром Путиным.