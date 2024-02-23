День защитника Отечества отметят в России патриотическими акциями в честь участников СВО

Культурные площадки Москвы, в частности, подготовили более 440 событий

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. День защитника Отечества в России отметят патриотическими мероприятиями и акциями, в которых будут перекликаться события Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Тематический поезд Министерства обороны РФ "Сила в правде" отправится 23 февраля по городам России от Москвы до Владивостока, его маршрут составит свыше 34 тыс. километров. В составе поезда представлены вагоны с различными экспозициями, а на станциях будут проходить концерты агитбригат ведущих творческих коллективов Минобороны.

Культурные площадки Москвы подготовили более 440 событий - спортивные и интеллектуальные состязания, лекции, тематические выставки, экскурсии и концерты. Останкинская телебашня и самое крупное в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасятся в цвета флага России, а на площадке аттракциона три дня будут проходить творческие встречи с успешными людьми в рамках марафона "Мужчины, изменившие мир". Кроме этого, в общественном транспорте столицы до конца февраля будут показывать ролики об истории праздника и поздравительные заставки.

Праздничные мероприятия в регионах

В Санкт-Петербурге День защитника Отечества встретят торжественным возложением цветов к обелиску "Город-герой Ленинград", выставками и праздничным концертом. На улицах города и в метро разместят поздравительные плакаты, девять фасадов зданий будут украшать световые проекции, посвященные Ленинграду в годы Великой Отечественной войны. В КВЦ "Экспофорум" начнет работать фестиваль культурно-патриотических мероприятий "Русские меняют мир", где будут показывать документальные фильмы и спектакли, проводить мастер-классы.

В Краснодарском крае праздничные мероприятия начнутся с торжественных церемоний возложения цветов к памятникам павшим воинам. В Анапе откроют новый мемориал в честь героев-земляков, погибших в ходе специальной военной операции. На крейсере "Михаил Кутузов" в Новороссийске произведут залп из корабельного орудия в рамках акции "Выстрел памяти".

Конные бега и "Джигит Эльбруса"

В Чебоксарах впервые с 2020 года состоятся конные бега "Ледяной кубок Чувашии", их приурочат к празднованию 23 февраля. За награды будут бороться 13 лучших рысаков, а забег состоится на ледяной глади залива.

В Смоленске пройдет военно-исторический праздник "В боях на Смоленской земле", где представят исторические периоды с XVI по XX век. В День защитника Отечества откроется первая площадка парка истории "Смоленский рубеж", посвященная периоду Великой Отечественной войны. Посетители смогут увидеть партизанскую деревню, познакомиться с вооружением 1941-1945 годов, покататься на военной технике и отведать солдатской каши.

Конкурс на звание "Джигит Эльбруса" проведут на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Организаторы подготовили турниры, где мужчины смогут продемонстрировать свою силу, смекалку, чувство юмора и обаяние. Участники будут перетягивать канаты, петь в 16-килограммовый микрофон, соревноваться в армрестлинге, зимней бочче и лазертаге.

Выставка военной техники, концерты творческих коллективов, автопробег пройдут в Мурманской области, всего запланировано более 260 событий. В Северодвинске Архангельской области будет работать интерактивная площадка с выставками и мастер-классами "23 февраля 1918 - рождение Красной армии", в разных районах области пройдут благотворительные концерты в поддержку военнослужащих РФ.

Мероприятия в поддержку участников специальной военной операции состоятся в Ненецком автономном округе. Жители региона поучаствуют в акции "Письмо солдату", в сборе книг для подшефной территории в Запорожской области, а также оставят гуманитарную помощь в "Коробке добра".

Праздничные салюты от Калининграда до Владивостока

Торжества в Калининграде завершит праздничный салют из 30 артиллерийских залпов. Наряду с современными установками в световом шоу примут участие фронтовые орудия - противотанковые пушки ЗИС-30, которые были задействованы в боях при штурме Кенигсберга.

Также салюты украсят небо в шести городах Дальнего Востока - в Хабаровске, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ и во Владивостоке. В Самаре артиллеристы проведут световое представление на набережной реки Волги. Артиллерийский салют прозвучит в Новосибирске и в Екатеринбурге.

История праздника

День защитника Отечества отмечается ежегодно 23 февраля. Он был установлен федеральным законом "О днях воинской славы России" 13 марта 1995 года.

С 1923 года на основании приказа Реввоенсовета 23 февраля в Советском Союзе официально праздновался День Красной армии и флота.

23 февраля является памятной датой в некоторых государствах на территории бывшего Советского Союза. В Белоруссии в этот день отмечают День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь, в Таджикистане - День защитника Отечества и День образования.