В компании "ДНК" рассказали, что подаренный Путину бушлат прошел проверку Северным полюсом

Одежду этой фирмы главе государства показали на выставке, проходящей в рамках форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Бушлат, подаренный президенту РФ Владимиру Путину на выставке 20 февраля, прошел проверку даже на Северном полюсе, рассказала ТАСС одна из основательниц компании-производителя Ольга Коваленко.

Путин на этой неделе примерил бушлат ростовского бренда "ДНК", выдерживающий мороз до минус 50 градусов, и согласился оставить его себе в качестве подарка. Одежду этой фирмы главе государства показали на выставке, проходящей в рамках форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". В экспозицию попали победители конкурса растущих российских производителей "Знай наших".

"Наши клиенты их носят по всему миру, они шлют нам отзывы. Вот так мы и поняли, для какой температуры они подходят. Наш бушлат побывал даже на Северном полюсе. И во всех северных городах у нас есть клиенты, которые носят и шлют благодарные отзывы", - сообщила Коваленко.

По ее словам, бушлат содержит наполнитель российского производства - это было принципиальной позицией производителя и понравилось и президенту. "Это шелтер, утеплитель, наши запатентованные разработки. Да, в нашей стране производят такой классный наполнитель - экоаналог пуха", - отметила Коваленко.

"Изначально у заявленного наполнителя есть температурные режимы. К тому же тепло сохраняет особенность конструкции. Плюс подклады и курточная ткань. Есть технологическая температура, а есть фактическая. Дальше мы, конечно же, собирали отзывы", - рассказала представительница бренда.

По ее словам, пока после визита главы государства какого-то резкого роста спроса на бушлаты или наплыва инвесторов они не фиксируют, однако отмечают, что и без этого видят возможности для расширения производства.

О бренде

Бренд одежды "ДНК" основан в 2015 году. На производстве в Ростове-на-Дону ежегодно выпускается 10 коллекций сезонных вещей, верхней одежды, нижнего белья и аксессуаров для мужчин, женщин и детей. Бренд сотрудничает с госкорпорацией "Роскосмос", студиями "Союзмультфильм" и "Смешарики", Black Star Wear, телеканалом "Пятница", звездами российского шоу-бизнеса. В 2023 году компания создала коллекцию одежды для фильма "Чебурашка".

Во время общения с президентом 20 февраля Коваленко поинтересовалась, может ли "ДНК" использовать и его фото. "Я надеваю ваш бушлат! Это лучше, чем фотография", - в шутку запротестовал тогда Путин.