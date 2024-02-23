В Якутии открылся I всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции

Соревнование пройдет 23 и 24 февраля

ЯКУТСК, 23 февраля. /ТАСС/. Первый всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова (1908-1968) открылся на учебно-тренировочном полигоне "Сулус" близ Якутска, передает корреспондент ТАСС.

Приветствие участникам направил президент России Владимир Путин. "Уважаемые друзья, приветствую на открытии первого всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, посвященного памяти Героя Советского Союза прославленного снайпера Охлопкова Федора Матвеевича. Глубоко символично, что турнир проводится в Якутии - на родине этого мужественного, сильного духом человека, фронтовика, участника легендарного Парада Победы. Уверен, что нынешние соревнования, объединившие как участников специальной военной операции, сотрудников силовых структур, так и мастеров сверхточной стрельбы, станут важным событием в спортивной жизни республики и всего Дальнего Востока", - зачитал приветствие главы государства вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Глава Якутии Айсен Николаев на открытии отметил, что в республике всегда уважали и продолжали традиции якутских снайперов. "В годы Великой Отечественной войны 10 лучших снайперов из Якутии подтвердили уничтожение порядка 2,5 тыс. фашистов. Мы горды тем, что сегодня наши земляки продолжают славные дела своих предков в рядах воинов-россиян, защищая суверенитет нашей страны в зоне специальной военной операции. Уверен, что наш полигон "Сулус", построенный благодаря инициативе Юрия Петровича Трутнева, будет и дальше помогать продолжать традиции снайперов России, чтобы они оставались всегда лучшими в мире", - сказал Николаев.

Турнир пройдет 23 и 24 февраля. Как сообщил ТАСС заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), главный секретарь турнира Гаврил Мохначевский, участие в мероприятии принимают около 100 человек, представлены свыше 10 регионов России. Соревнования проходят в два блока - в ночное и дневное время - на дистанции до 3 км.

Во время открытия стало известно, что на состязания приехали и стрелки из Донецкой Народной Республики. В Якутске температура по состоянию на 11:00 (05:00 мск) понизилась до минус 34 градусов. На местности расположены палатки для обогрева участников, оргкомитета, судей и волонтеров, предусмотрен пункт питания.

О Герое Советского Союза

Федор Охлопков - снайпер 234-го стрелкового полка. В Красной армии с сентября 1941 года, с 12 декабря того же года - на фронте. К 23 июня 1944 года сержант Охлопков уничтожил из снайперской винтовки свыше 400 гитлеровских солдат и офицеров. 24 июня 1945 года участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве.