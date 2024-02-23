В Минске намерены включить "Брестскую крепость-герой" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

В Генпрокуратуре напомнили, что этот вопрос обсуждался несколько десятилетий

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии внесла предложение в Совет министров о рассмотрении вопроса о включении мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры на сайте ведомства.

"С учетом особой государственной важности расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа Генеральная прокуратура предложила довести до мирового сообщества Брестскую крепость не в качестве форта XIX века, а как мемориал Великой Отечественной войны, символизирующий защиту мира от нацизма и борьбу с развязанной политикой геноцида в отношении нашего народа", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве пояснили, что в соответствии со статьей 99 Кодекса Белоруссии о культуре определения историко-культурных ценностей, которые могут быть предложены для включения в список ЮНЕСКО, осуществляется правительством страны. В прокуратуре напомнили, что вопрос о включении Брестской крепости в Список всемирного наследия ЮНЕСКО обсуждался несколько десятилетий, с этой целью эксперты международной организации посещали Белоруссию. В 2004 году на объект было составлено досье как о трансграничных фортификационных сооружениях XIX-XX века. "После чего историко-культурную ценность включили в предварительный список ЮНЕСКО, из которого в 2016-2017 годах ее исключили", - отметили в белорусском ведомстве.

В Минске предположили, что возможной причиной исключения объекта из предварительного списка стало наличие на территории крепости монументов Великой Отечественной войны. "Дело в том, что до 2021 года действовал мораторий на внесение в список ЮНЕСКО объектов, связанных с событиями военной истории. При этом из этого правила имелось и исключение - здания и сооружения бывшего концентрационного лагеря "Освенцим", - отметили в прокуратуре. Поэтому в 2020 году, когда еще действовал мораторий, Брестский облисполком и министерство культуры при подготовке Государственной программы "Культура Беларуси на 2021-2025 годы" прорабатывали вопрос о предложении для включения Брестской крепости в список ЮНЕСКО не в качестве объекта Великой Отечественной войны, а как оборонительного сооружения Российской империи XIX-XX веков. "Целевой показатель госпрограммы по подготовке досье на объект отнесен на крайний срок - 2025 год. Процедура инициирования его включения в ЮНЕСКО может занимать несколько лет", - уточнили в ведомстве.

Согласно списку Государственных историко-культурных ценностей Белоруссии Брестская крепость разделена на две историко-культурные ценности: мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" (1971 год) и "Комплекс фортификационных сооружений Брестской крепости" (XIX-XX века).