В архангельской Онеге на гастрофестивале "Рыба моя" представят поморскую уху

Фестиваль завершится 25 февраля

АРХАНГЕЛЬСК, 23 февраля. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Рыба моя" открылся в Онеге Архангельской области. Как рассказала ТАСС представительница организаторов Татьяна Третьякова, в течение трех дней гостей фестиваля будут учить ловить навагу, рассказывать о рыбном промысле в Белом море, накормят поморской ухой, также в рамках фестиваля пройдут чемпионат и первенство СЗФО по зимнему виндсерфингу.

"Дан старт нашему фестивалю, в 11 часов открылись соревнования по виндсерфингу, они будут идти все три дня фестиваля, - сказал Третьякова. - Онегу я бы вообще назвала рыбной столицей, у нас на гербе расположена семга. Зимой мы традиционно ловим навагу и корюха, осенью камбалу ловим".

Фестиваль начался концертом, его посвятили в том числе и 23 февраля. На центральной площади города развернулись рыбные ряды. Для гостей открылись интерактивные площадки. Специалисты Онежского историко-мемориального музея расскажут про рыболовные промыслы, про них открыта выставка, посетителей научат вязать морские узлы и ловить навагу в игре "Наважица". Зимой в бухты Белого моря на мелководье массово заходит навага. Традиционно ее ловили рюжами - специальными ловушками.

Водлозерский национальный парк и Онежский дворец культуры будут проводить игры для детей и взрослых. Творческий союз мастериц "Онежонки" представит изделия народных промыслов: вязаные изделия, одежду, сувениры, например, с онежской росписью. Для нее характерны цветочные узоры в виде вытянутого букета.

Кульминацией фестиваля станет угощение поморской ухой 24 февраля. Собеседница агентства сказала, что это будет уха из тресковых рыб, но секретов приготовления она пока раскрыть не может. "Мы про эти секретики расскажем, когда будем ей угощать, - отметила она. - Расскажут, когда будут угощать. Будет презентация ухи".

В фестиваль включена и деловая программа. Руководитель отдела по рыбному хозяйству регионального минагропромторга проведет встречу с местными жителями. Он расскажет о законодательных изменениях в сфере любительского рыболовства, разрешенных и запрещенных способах рыбалки и информационных ресурсах, где рыбаки могут ознакомиться со всеми правилами и местами разрешенного вылова рыбы.

Соревнования по виндсерфингу

На чемпионат и первенство СЗФО по виндсерфингу заявились спортсмены из Архангельска, Мурманска, Мончегорска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Череповца. "У нас около 25 участников, потому что по правилам соревнований отобраны только лучшие спортсмены регионов", - пояснил ТАСС председатель федерации парусного спорта Архангельской области Вадим Волоцкой. Как он отметил, Онега - прекрасное место для развития парусного спорта. Сейчас парусный спорт в регионе хорошо развивается в Архангельске и Северодвинске, но есть перспективы для работы и в других приморских городах. "Онега - это прекрасное место, жемчужина туристических маршрутов в Архангельской области. Наша Соловецкая регата теперь заходит в Онегу", - добавил он.

В Онеге в настоящее время создается детская парусная секция, здесь будет развиваться как летний, так и зимний парусный спорт.

Состязания по виндсерфингу и рыбный фестиваль в Онеге завершатся 25 февраля.