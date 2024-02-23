Неизвестные вновь высыпали украинское зерно на железнодорожной станции в Польше

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков потребовал найти и наказать преступников

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Неизвестные лица вновь высыпали украинское зерно на одной из приграничных с Украиной железнодорожных станций в Польше. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Сегодня утром неизвестные повредили украинскую сельскохозяйственную продукцию на железнодорожной станции Дорохуск (Польша). Были вскрыты три зерновоза с рапсом", - написал министр в Х (ранее Twitter), добавив, что это транзитный груз, направлявшийся в Гамбург.

Кубраков потребовал найти и наказать преступников.

20 февраля польские фермеры вышли на акции протеста в 180 местах по всей Польше. Аграрии вывели сельскохозяйственную технику на дороги, а также на улицы ряда крупных городов страны. Протестующие полностью перекрыли проезд грузовиков через пропускные пункты на границе с Украиной, а на трех КПП не пропускают и другие виды транспорта. Возле пункта пропуска в Медыке участники протеста высыпали зерно из вагонов железнодорожного состава.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. 27 февраля польские фермеры организуют "Марш на Варшаву", к которому присоединятся их коллеги из других стран ЕС.