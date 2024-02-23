Священник отметил, что патриаршество Алексия II совпало с возрождением Русской церкви

Владимир Вигилянский отметил, что не знает ни одного случая, когда патриарх ответил бы "нет" на поступавшие к нему различные предложения людей, предлагавших свои церковные проекты

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Около 1 тыс. храмов в год открывалось в России в период патриаршества Алексия II (1929-2008), его предстоятельское служение совпало с возрождением Русской православной церкви после периода "атеистического диктата". Об этом заявил ТАСС бывший пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Алексия II протоиерей Владимир Вигилянский в день 95-летия со дня его рождения.

"Период патриаршества Алексия II, конечно, войдет в историю. Ежегодно открывалось около тысячи храмов в год - это было как строительство новых храмов, так и реставрация поверженных, что требовало очень больших усилий кадровых и духовных. Были открыты учебные заведения, академии, семинарии, развивалась издательская, миссионерская деятельность", - рассказал Вигилянский.

По его словам, патриарх Алексий II действовал по принципу "инициатива не наказуема". Собеседник агентства заметил, что не знает ни одного случая, когда патриарх ответил бы "нет" на поступавшие к нему различные предложения людей, предлагавших свои церковные проекты.

"По мере возможностей, сил подключились тысячи и десятки тысяч людей, для них были открыты все возможности для того, чтобы это церковное возрождение было. И все это, конечно, воодушевляло и патриарха, и верующих. И сам патриарх приложил к этому очень большие усилия, это соответствовало и какой-то его внутренней, духовной потребности. Я как раз стал священнослужителем в этот период, работал помощником Святейшего Патриарха Алексия II, могу свидетельствовать о том, что его не забудут никогда в этом качестве", - добавил Вигилянский.

Алексий II (в миру - Алексей Михайлович Ридигер) родился в Таллине 23 февраля 1929 года. С 1950 по 1957 год будущий патриарх служил настоятелем в Богоявленской церкви в эстонском городе Йыхви, с 1961 по 1986 год управлял Таллинской епархией. Ему удалось спасти от закрытия Пюхтицкий монастырь, который власти хотели превратить в дом отдыха, и не допустить того, чтобы находящийся в Таллине Александро-Невский собор был превращен в планетарий.

В 1986 году Алексий был назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским. В 1990 году Поместный собор Русской православной церкви избрал его Патриархом Московским и всея Руси. Именно при патриархе Алексии II в 2007 году произошло воссоединение Русской православной церкви с Русской православной церковью за границей. Служение Алексия II продолжалось до его смерти в декабре 2008 года.