23 февраля, 11:39

Первые паспорта граждан РФ выдали жителям освобожденной Авдеевки

Заявления на получение российских паспортов ранее подали 29 человек

ТАСС, 23 февраля. Первые российские паспорта выдали жителям Авдеевки (ДНР), освобожденной российскими военнослужащими от Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.

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"Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители освобожденной Авдеевки. Поздравляем! Мы вместе!" - написал Шевченко.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что заявления на получение российских паспортов подали 29 жителей Авдеевки. Представители миграционного подразделения МВД по ДНР посетили людей в пунктах временного размещения и помогли им оформить соответствующий пакет документов. 

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