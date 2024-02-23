В Берлине в парке Тиргартен к мемориалу памяти советских воинов возложили венки и цветы

В мероприятии приняли участие посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, атташе по вопросам обороны Сергей Чухров, представители РПЦ, послы и атташе по вопросам обороны стран - членов СНГ и БРИКС

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения венков и живых цветов к Мемориалу павшим советским воинам в парке Тиргартен прошла в Берлине по случаю Дня защитника Отечества.

"22 февраля 2024 года по случаю Дня защитника Отечества в Берлине состоялось традиционное возложение венков и цветов на советском военно-мемориальном комплексе в Тиргартене", - сообщило посольство в Х (ранее Twitter). В мероприятии приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, атташе по вопросам обороны Сергей Чухров, представители Русской православной церкви Московского Патриархата, послы и атташе по вопросам обороны стран - членов СНГ и БРИКС, а также другие представители военно-дипломатического корпуса. Память павших героев почтили сотрудники российской дипмиссии, соотечественники и представители ветеранских и антифашистских объединений Германии.

По завершении церемонии в посольстве состоялся торжественный прием. "В своем выступлении Нечаев, со ссылкой на приветствие президента России Владимира Путина, отметил значимую роль нынешнего поколения военнослужащих РФ, которые берегут и приумножают ратные традиции своих дедов и прадедов", - подчеркнули в дипмиссии. "Он также указал, что этот день напоминает нам не только о героизме бойцов Красной армии, но и обо всех воинских подвигах в истории нашего государства", - констатировали в посольстве.

В рамках приема проживающим в Германии ветеранам-блокадникам были вручены почетные знаки в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, заключили в российской дипмиссии.