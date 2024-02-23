В Париже открылась выставка о Русском экспедиционном корпусе

Она продлится до 7 апреля

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Фотовыставка "1916 - 1918. Забытые герои", рассказывающая о Русском экспедиционном корпусе, который воевал на полях Франции в годы Первой Мировой войны, открылась в Российском духовно-культурном православном центре в Париже. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Открытие сегодняшней выставки о Русском экспедиционном корпусе, прослеживающей личную историю одного из его участников, Федора Мамонтова - знаковое событие для нашего центра, - рассказала корреспонденту ТАСС советник-посланник, директор Российского духовно-культурного православного центра Анна Котлова. - Мы считаем важным напомнить о забытом подвиге русских солдат, разделивших с Францией и французами тяготы войны и вставших на защиту мирной жизни в Европе".

Она выразила слова благодарности автору экспозиции, внучке участника Русского экспедиционного корпуса Мари Беллегу-Мамонтова, которая "посвятила много сил бережному сохранению памяти о Русских солдатах во Франции".

О выставке

"Эта выставка посвящена моему деду, Федору Николаевичу Мамонтову, который воевал во Франции в составе Первой бригады Русского экспедиционного корпуса", - рассказала ТАСС Беллегу-Мамонтова, которая живет во Франции.

По ее словам, над этой выставкой она работала вместе со своим братом Иваном. "В 1994 году, через 20 лет после смерти деда, наша мама передала нам маленький чемодан, где было множество фотографий деда в русской военной форме", - отметила собеседник агентства.

"Нас очень удивили эти снимки, ведь когда мы были маленькими, дед нам ничего не рассказывал про войну. Уже после его смерти нам с братом пришлось буквально по крупицам восстанавливать его историю, - рассказала она. - Очень жаль, что мы его не расспросили об этом, пока он был жив". "К сожалению, мы не нашли никакой информации о жизни нашего деда в России и поэтому хотели обратиться к российским историкам за помощью", - отметила Беллегу-Мамонтова.

Федор Мамонтов в 1916 году записался в Первую бригаду, когда ему было 23 года. "Из Самары его воинская часть отправилась во Францию, чтобы сражаться плечом к плечу с французскими солдатами", - отметила собеседник агентства.

"Наша выставка призвана напомнить о героях Русского экспедиционного корпуса, которая была практически забыта. После Первой мировой войны дед остался во Франции, потому что встретил здесь девушку по имени Жанна. У них родились три дочери, в том числе и наша с братом мама", - отметила собеседник агентства.

По ее словам, в экспозиции представлены около 200 фотографий - это оригинальные снимки и их увеличенные копии. Также посетители смогут увидеть и различные архивные документы.

Выставка продлится до 7 апреля.

Русские солдаты во Франции

Первая мировая война стала одним из самых масштабных конфликтов во всемирной истории. Она продолжалась 1 568 дней и унесла жизни 18,6 млн человек, в том числе 1,7 млн во Франции, 2,4 млн в Германии и 3,3 млн в России. Франция и Россия были на протяжении этой войны союзниками. Верная обязательствам, принятым при заключении двустороннего альянса (1893), Россия не раз приходила на помощь Франции.

В 1916 году по просьбе союзников Западный фронт был усилен частями Русского экспедиционного корпуса. Решение об этом принял император Николай II. Экспедиционный корпус состоял из четырех бригад и насчитывал более 44 тыс. человек. Две бригады отправились из Марселя на греческий фронт в Салоники. Оставшийся во Франции российский контингент в количестве более 20 тыс. солдат и офицеров участвовал в боях вместе с французскими войсками в регионе Шампань-Арденны. Общие потери экспедиционного корпуса составили около 8 тыс. человек.

После Февральской революции 1917 года Русский экспедиционный корпус был расформирован, но около тысячи добровольцев продолжили службу в войсках союзников. Это воинское формирование получило название Легион чести.

Памятник солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса открыл в июне 2011 года занимавший тогда пост премьер-министра РФ Владимир Путин вместе с премьером Франции Франсуа Фийоном. Монумент расположен на набережной Сены, недалеко от выставочного комплекса "Гран-пале" и моста императора Александра III, в царствование которого был заключен Русско-французский союз.