В Дагестане стартовал фестиваль ледолазания "Матлас 2024"

Состоялся командный зачет, в соревнованиях приняли участие 14 команд

МАХАЧКАЛА, 23 февраля. /ТАСС/. Открытие ежегодного фестиваля ледолазания "Матлас 2024" состоялось в Хунзахском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в районной администрации.

"В Хунзахском районе прошло открытие ежегодного фестиваля ледолазания "Матлас 2024". Сегодня у участников по плану прошел командный зачет. До поздней ночи спортсмены соревновались в ловкости, скорости и силе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в соревнованиях приняли участие 14 команд со всей России.

"Завтра пройдет личный зачет, в котором примут участие две спортсменки с Астрахани, а уже 25 февраля судьи подведут итоги и проведут церемонию награждения. Фестиваль "Матлас 2024" - это про дружбу, туризм, здоровый образ жизни и море впечатлений", - добавил он.