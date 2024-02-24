В России 24 февраля пройдет акция по массовому обливанию водой

Ожидается, что в международной спортивно-патриотической акции "Быть здоровым - это модно!" примут участие жители 40 российских регионов, а также Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Замбии

ТАСС, 24 февраля. Представители московской областной общественной организации "Спортивно-патриотический клуб "Ярополк" при поддержке Министерства спорта РФ проведут в субботу международную спортивно-патриотическую акцию "Быть здоровым - это модно!". Ожидается, что участие в ней примут жители 40 регионов страны: они должны будут массово выйти на улицы и облиться холодной водой, сообщили организаторы мероприятия.

"В более чем 40 городах России от Сахалина до Калининграда, в также в городах Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Замбии <...> 24 февраля на улицы массово выйдут люди и обольются холодной водой. <...> Комплекс сопутствующих просветительских мероприятий, показательных выступлений, активно пропагандирующих здоровый образ жизни, позволяет вовлечь подростков и молодежь в регулярные занятия спортом, сменить приоритеты в образе жизни и системе духовных ценностей", - отмечается в сообщении.

В рамках акции состоятся и различные мероприятия, направленные на воспитание духа и силы воли. Жители городов будут соревноваться в подтягивании, армрестлинге, в сборке и разборке автомата. Кроме того, зрителей ждут мастер-классы по начальной довоенной подготовке, а также бесплатные горячие напитки и еда. Акция включена в единый календарный план спортивных мероприятий Минспорта РФ.

"Идея акции состоит в единовременном массовом обливании холодной водой в цветах государственного флага по всей территории России вне зависимости от часового пояса. <...> В 2024 году в формате телемоста в мероприятии примут участие более 30 регионов Российской Федерации от Сахалинской области до Калининграда и Республики Крым, включая новые регионы. Кроме того, к акции присоединятся участники из городов Приднестровской Молдавской Республики, Республики Абхазии, Республики Южной Осетии и Республика Замбия под флагами Российской Федерации и своих государств", - говорится в сообщении.

Акция начнется в 12:00 мск с приветствия участников, а ровно в 13:30 состоится массовое обливание. Ожидается, что в нем примут участие титулованные спортсмены, в их числе: восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг Михаил Кокляев, советский и российский хоккеист, чемпион Олимпийских игр Александр Кожевников, Герои России Алексей Романов и Сергей Лысюк, а также российский певец Shaman. Главной площадкой мероприятия станет площадь перед домом культуры "Подмосковье" в городе Красногорске.

В числе организаторов акции - патриотический совет общероссийской общественной организации "Офицеры России" и ДОСААФ. ТАСС - информационный партнер акции.