Южная Осетия присоединится к Всероссийской акции "Быть здоровым - это модно!"

Мероприятие пройдет в Цхинвале 24 февраля

ЦХИНВАЛ, 24 февраля. /ТАСС/. Южная Осетия впервые присоединится к Всероссийской акции "Быть здоровым - это модно!", в ходе которого представители всех возрастов массово обливаются водой. Об этом сообщил ТАСС помощник руководителя представительства Россотрудничества в Южной Осетии Георгий Мандражи.

"Акция "Быть здоровым - это модно!" пройдет в Цхинвале 24 февраля перед зданием Юго-Осетинского государственного университета в период с 11:00 до 14:00. В ней примут участие учащиеся университета, а также все желающие. В Южной Осетии эта акция пройдет впервые", - сказал собеседник агентства.

В прошлом году акция состоялась 20 городах 18 регионов России, в ней приняли участие более 2 тысяч человек от Владивостока до Калининграда.

Акция проводится Московской областной общественной организацией "Спортивно-патриотический клуб "Ярополк" при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. По данным организаторов, в этом году акция охватит 40 городов России, в также города Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Замбии. На улицы массово выйдут люди и обольются холодной водой. В период с 2016-го по 2022 год СПК "Ярополк" провел 11 спортивно-патриотических акций "Быть здоровым - это модно!". Самому младшему участнику на момент обливания было 5 лет, а самому старшему - чуть более 60.