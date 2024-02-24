В Мариуполе школьники поздравили военных группировки "Восток" с 23 февраля

Ученики подготовили концерт с вокальными и танцевальными номерами

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Учащиеся одной из школ Мариуполя поздравили с Днем защитника Отечества военнослужащих группировки войск "Восток", выполняющих боевые задачи на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Школьники пожелали военнослужащим терпения и мужества. А в качества подарка подготовили музыкальный концерт с вокальными и танцевальными номерами", - рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что ученики исполнили патриотические песни и подготовили для военных письма со словами поддержки, рисунки и аппликации с изображением подвигов бойцов.