В Чите более 50 человек поучаствовали в акции по массовому обливанию холодной водой

Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества

ЧИТА, 24 февраля. /ТАСС/. Более 50 жителей Читы приняли участие в международной спортивно-патриотической акции "Быть здоровым - это модно!" и облились холодной водой на центральной площади города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Забайкальского края.

"Жители края уже во второй раз приняли участие в [Международной] спортивно-патриотической акции по массовому обливанию ледяной водой. Ее участниками стали более 50 читинских смельчаков", - говорится в сообщении.

Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества. В пресс-службе краевого Минкультуры отметили, что в акции приняли участие читинцы всех возрастов.

По данным Гидрометцентра Забайкалья, сегодня днем в столице Читы температура воздуха составляет 9-11 градусов ниже нуля.

Акция по массовому обливанию водой пройдет 24 февраля в более чем 40 городах России от Сахалина до Калининграда, в также в городах Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Замбии. В числе организаторов мероприятия - патриотический совет общероссийской общественной организации "Офицеры России" и ДОСААФ. ТАСС - информационный партнер акции.