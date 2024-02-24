В Псковской области поисковики нашли два воинских захоронения 1941-1943 годов

Как сообщил ТАСС заместитель командира поискового отряда Сергей Колендо, их обнаружили на территории Куньинского и Великолукского районов, которые в годы войны освобождал 416-й полк 112-й стрелковой дивизии

ПСКОВ, 24 февраля. /ТАСС/. Члены поискового отряда "Штурм", одного из самых крупных в Псковской области, обнаружили на территории Куньинского и Великолукского района два новых и ранее неизученных захоронения, в котором находятся красноармейцы, погибшие в период с 1941 по 1943 год в ходе боев Великой Отечественной войны. В эти годы территорию здесь освобождал 416-й полк 112-й стрелковой дивизии, который в основном состоял из жителей регионов Урала, сообщил ТАСС заместитель командира поискового отряда Сергей Колендо.

"Нам удалось установить важнейший факт для сохранения достоверных сведений о событиях военных лет: мы обнаружили два ранее не изученных места, где выявлены воинские захоронения. Одно находится на границе Куньинского и Великолукского районов. Второе - на территории Великолукского района, под Великими Луками. Это боевые захоронения, мы выяснили, что там погибшие бойцы находятся в траншеях. Мы приняли решение, что проведем поисковую экспедицию к этим захоронениям. Там были в основном пермяки и уральцы: 416-й полк 112-й стрелковой дивизии 22-й армии", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что к этим захоронениям в апреле будет организована поисковая экспедиция, а на территории Куньинского района планируется провести недельную "Вахту памяти", в ходе которой пройдут раскопки, а также поиски и подъем останков солдат.

"По нашей оценке, на стыке Великолукского и Куньинского районов находится целая россыпь именных бойцов. В этих местах в годы войны шли крайне ожесточенные бои. Самое интересное, что там есть маленькая высота под деревней Фотиево в Великолукском районе. С левой стороны от этой высоты есть бойцы, погибшие в июле-августе 1941 года. А в 10-15 м от этого же места был найден боец Сидоров Петр Яковлевич, погибший в январе 1943 года. Его место службы - 32-я стрелковая дивизия. То есть там находятся бойцы на одной территории, но погибшие в разные годы, в основном, с разницей в два года", - добавил Колендо.

Великолукский район

Оккупация территории немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 годах нанесла народному хозяйству района серьезный урон. Более 11 тыс. великолучан, то есть каждый седьмой житель района, погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Останки 16 516 солдат и офицеров Красной армии покоятся в 31 воинском захоронении района. В районе Великих Лук активно действовали партизанские отряды. В самом городе в 1941-1942 годах существовала патриотическая антифашистская подпольная организация.