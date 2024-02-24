В Литве осквернили два захоронения времен Великой Отечественной войны

Инцидент произошел в в Алитусском уезде, сообщил департамент полиции

ВИЛЬНЮС, 24 февраля. /ТАСС/. Два захоронения эпохи Великой Отечественной войны были осквернены в пятницу в Алитусском уезде, на юге Литвы. Об этом сообщил департамент полиции.

"В городе Друскининкай на так называемом старом кладбище невыясненным веществом был облит памятный знак на месте захоронения советских солдат Второй мировой войны", - говорится в сообщении. Предполагается, что это была размешанная в воде глина.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента. Камер видеонаблюдения в этом месте нет.

Ранее краской на кладбище в уездном центре было залито массовое захоронение уничтоженных нацистами советских военнопленных и мирных жителей. Там же, как сообщила полиция, был намалеван антисемитский знак. По обоим случаям ведется следствие.

С 1941 по 1943 год на территории казарм в Алитусе был устроен концентрационный лагерь военнопленных "Шталаг-343". С мая 1943 по июль 1944 года в нем также содержались лица, перемещенные из западных областей России. В лагере погибли около 20 тыс. человек.

В братском захоронении с памятным знаком в городе Друскининкай покоятся 250 погибших в июле 1944 года в боях при освобождении города.