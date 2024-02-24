Сторонники УПЦ вернули себе храм в Киевской области после его захвата раскольниками

Речь идет о храме в Вышгороде, сообщил Союз православных журналистов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сторонники канонической Украинской православной церкви вернули себе храм в Вышгороде Киевской области, прогнав рейдеров раскольнический Православной церкви Украины. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

"В Вышгороде Пантелеимоновская община сумела завладеть ключами, выгнала рейдеров и вернула храм", - говорится в сообщении на сайте СПЖ.

Ранее в СПЖ сообщили, что рейдеры ПЦУ захватили храм, а присутствовавшие при этом полицейские и представители Службы безопасности "поддерживали захватчиков".

В последние годы украинские власти проводят открытый курс на запрет УПЦ. Власти на местах лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур, захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. По последним данным, с февраля прошлого года против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 68 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.