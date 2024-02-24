В Цхинвале 25 человек поучаствовали в акции по массовому обливанию водой

В 2023 году акция "Быть здоровым - это модно" состоялась в 20 городах 18 регионов России, и в ней приняли участие более 2 тыс. человек

ЦХИНВАЛ, 24 февраля. /ТАСС/. Всероссийская акция "Быть здоровым - это модно!" впервые прошла в Южной Осетии. В рамках акции 25 человек облились водой у здания госуниверситета в Цхинвале.

Как передает корреспондент ТАСС, перед зданием Юго-Осетинского государственного университета собрались десятки жителей республики в поддержку здорового образа жизни. Участники акции вышли в режим онлайн-конференции с другими регионами, участвовавшими в акции, трансляция которой велась на большом экране на здании вуза. Впервые в рамках мероприятия 25 молодых людей одетых в футболки цветов осетинского и российского триколора облились водой.

"Спортивно-патриотический клуб "Ярополк" уже 12-й год проводит акцию в поддержку здорового образа жизни. В этом году к акции, которая была приурочена второй годовщине СВО, в поддержку наших бойцов, присоединилась и Южная Осетия. Организатором акции в Южной Осетии выступил Юго-Осетинский госуниверситет при поддержке Русского дома в Цхинвале. В обливании приняли участие 25 человек. Мы впервые присоединились к этой акции, но я надеюсь, в будущем будем участвовать в таких акциях активней", - сообщил журналистам руководитель представительства Россотрудничества в Южной Осетии Сергей Комиссаров.

В 2023 году акция "Быть здоровым - это модно" состоялась в 20 городах 18 регионов России, в ней приняли участие более 2 тыс. человек от Владивостока до Калининграда.

Акция проводится Московской областной общественной организацией "Спортивно-патриотический клуб "Ярополк" при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. По данным организаторов, в этом году акция пройдет в 40 городах России, в также в городах Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Замбии на улицы массово выйдут люди и обольются холодной водой. В период с 2016 по 2022 год, клуб "Ярополк" провел 11 спортивно-патриотических акций "Быть здоровым - это модно!". Самому младшему участнику на момент обливания было 5 лет, а самому старшему чуть более 60 лет. ТАСС - информационный партнер акции.