К Мизулиной 90% обращений о небезопасном контенте в Сети поступают от подростков

По словам директора Лиги безопасного интернета, "это говорит о том, что их опасный контент в Сети тоже очень сильно беспокоит"

ТЮМЕНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Обращения от подростков и студентов об опасном контенте в Сети составляют 90% от всех, поступающих к члену Общественной палаты России, директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом она сообщила журналистам после встречи со школьниками и студентами в Тюмени.

"90% моих обращений сейчас - это детские обращения от подростков либо от студентов. Это говорит о том, что их опасный контент в Сети тоже очень сильно беспокоит. Они не хотят этого видеть. Ну и, конечно, хотят, чтобы были какие-то шаги по защите и помощи", - сказала она.

Она добавила, что именно подростки часто обращают ее внимание на контент, связанный с оскорблениями, унижениями, жестокостью по отношению к животным. По ее мнению, это говорит о серьезных внутренних качествах молодого поколения, хорошем отношении к окружению, желании прийти на помощь слабому. "Это очень хороший тренд, хорошая тенденция", - подчеркнула Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета совершает поездки по регионам страны, во время которых проходят открытые встречи со школьниками и студентами, на этих мероприятиях они могут задать интересующие их вопросы. В субботу Мизулина провела встречу со школьниками и студентами в школе № 95 имени К. Д. Ушинского в Тюмени.