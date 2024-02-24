Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Лебедева

По словам премьер-министра, председатель Верховного суда многое сделал для защиты прав и свобод граждан России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его смертью. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

"За годы работы председателем Верховного суда Вячеслав Михайлович [Лебедев] проявил себя профессионалом высокого класса, внес большой вклад в становление и развитие современной судебной системы России. Многое сделал для укрепления государственности, демократических основ нашего общества, защиты прав и свобод граждан", - говорится в телеграмме.

Мишустин отметил, что Лебедев был настоящим патриотом, обладал уникальной работоспособностью и ответственной гражданской и жизненной позиции. Его заслуги перед Отечеством отмечены высокими государственными наградами.

Премьер уточнил, что коллеги ценили Лебедева за компетентность, глубокие знания, эрудицию, доброжелательность и открытость. "Именно таким он навсегда останется в нашей памяти. Нам всем будет не хватать этого интеллигентного, яркого и неординарного человека", - заключил председатель правительства.