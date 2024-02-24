Финалисты "Лидеров России" разработали цифровые решения для Приморско-Ахтарска

Победители конкурса станут известны 25 февраля

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Участники суперфинала конкурса "Лидеры России" президентской платформы "Россия - страна возможностей" при участии наставников разработали цифровые решения для города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. Об этом журналистам сообщил губернатор Калининградской области, наставник конкурса Антон Алиханов.

"Кейс этого дня - "Умный город в малом городе", причем для конкретного [города]. Мы с ними [с участниками суперфинала] рассматривали город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, рассматривали цифровые решения, которые можно и нужно реализовать", - сказал он.

Алиханов добавил, что участники конкурса разобрали существующие типы цифровых сервисов и определили, какие из них необходимо внедрять в Приморско-Ахтарске. "Мне кажется, что получилось очень интересно. <…> Некоторые свои наработки калининградские им подсказал, <…> надеюсь, они ими тоже успеют воспользоваться", - пояснил он.

В свою очередь губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отметил, что кейсы малых городов особенно актуальны для региона. "У нас тоже города небольшие, северные. <…> Как правильно подобрать точки развития, на что сделать акцент, как внедрить программу "умного города" - вот ребята такую защиту небольшую делали сегодня, интересно, содержательно", - сказал он.

В этом году на конкурс только из Самарской области, как сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, было подано более 4,3 тыс. заявок. "В этом году в суперфинале 10 представителей региона - это замечательный результат. Хочу сказать, что мы стараемся отдельно работать со всеми участниками конкурса. Мы создали специальный ресурсный центр, который помогает подготовиться к заданиям", - пояснил он.

О конкурсе

Суперфинал пятого сезона конкурса "Лидеры России" стартовал 23 февраля в столичном "Манеже". Участие принимают 302 суперфиналиста из 63 регионов России и 4 стран, победители станут известны 25 февраля.

Участие в конкурсе могут принять все желающие в возрасте до 55 лет с управленческим опытом от 2 лет. Участники суперфинала получат грант на один миллион рублей для прохождения образовательных программ высшего образования, дополнительной профессиональной образовательной программы, а также возможность включения в программу развития управленческого кадрового резерва.

Победители суперфинала дополнительно получат возможность карьерного сопровождения и консультирования, а также возможность принимать участие в проектах и образовательных программах клуба "Эльбрус" сообщества победителей конкурса.