Дворцу бракосочетания на ВДНХ исполнилось 10 лет

За этот период было создано около 25 тыс. семей

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Дворец бракосочетания на ВДНХ в Москве празднует свое 10-летие, за это время там поженились около 25 тыс. пар. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"Дворец бракосочетания на ВДНХ празднует свой 10-летний юбилей. С 2014 года во дворце было создано около 25 тыс. новых семей. С каждым годом популярность Дворца бракосочетания на ВДНХ возрастает: в первые годы здесь регистрировали более 2 тыс. браков ежегодно, последние несколько лет около 3 тыс. браков в год. ВДНХ становится местом притяжения всех москвичей, в том числе молодоженов. Индивидуальный подход к парам позволяет учесть все пожелания и сделать уникальный праздник для всех пар", - сказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Отмечается, что накануне юбилея дворца для молодоженов доступны праздничные акции. Пары и их гости могут сделать себе памятную фотографию, на которой искусственный интеллект самостоятельно преобразует костюмы на свадебные образы, а среди фонов можно выбрать памятные места на ВДНХ.

В 2023 году во Дворце бракосочетания на ВДНХ обновили интерьеры торжественной зоны. Для молодоженов доступна зона ожидания с современными стойками информации, гардеробом. В гостиной пара с гостями может организовать фотосессию в трех зонах с разным цветовым решением, уточнили в пресс-службе.

"Кроме того, сотрудники Дворца бракосочетания на ВДНХ проводят торжественные церемонии бракосочетания в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" в "Центре космонавтика и авиация", в "Москвариуме" и на колесе обозрения "Солнце Москвы", - добавили в пресс-службе.

Для проведения торжественных церемоний в Москве доступно более 50 площадок, среди которых есть как дворцы бракосочетания, так и музеи, станции метро, усадьбы и рестораны. Подобрать идеальную площадку поможет новый сервис "Наша свадьба" на портале mos.ru.