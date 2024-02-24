В Карачаево-Черкесии в 2024 году запланировали свыше 400 акций по очистке берегов рек

Очистить планируют 26 водных объектов

ЧЕРКЕССК, 24 февраля. /ТАСС/. Берега около 30 рек и водоемов Карачаево-Черкесии планируют очистить от мусора в рамках всероссийской акции "Вода России" в 2024 году. Первую экологическую акцию провели в субботу, сообщили в Минприроды республики.

"Первое мероприятие провели сотрудники Минприроды КЧР и кафедры "Лесное дело" Северо-Кавказской государственной академии (СКГА). Участники экологической акции очистили от мусора 1,5 км береговой линии в месте слияния рек Кубани и Худеса. В 2024 году в регионе запланировано проведение более 400 акций на 26 водных объектах", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что жители республики также могут внести свои предложения по очистке территорий рек и водоемов.

По данным министерства, с 2021 года Карачаево-Черкесия занимает вторую строчку в рейтинге регионов России, наиболее активных в уборке берегов водных объектов. В 2023 году в КЧР более 252 тыс. участников 416 экологических мероприятий акции "Вода России" очистили от мусора свыше 1,1 тыс. км береговой линии.

Акция "Вода России" проводится с 2014 года, с 2019 года она стала частью федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".