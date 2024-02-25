Команды из Череповца победили на фестивале снежных скульптур в Каргополе

Конкурс был посвящен героям сказок

АРХАНГЕЛЬСК, 25 февраля. /ТАСС/. Команды скульпторов из Череповца стали победителями на фестивале снежных фигур "Снеговик сказочный" в Каргополе Архангельской области. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора Каргопольского многофункционального культурного центра Наталья Летавина. В фестивале участвовали 27 команд из Архангельской, Московской, Тульской и Вологодской областей, конкурс посвятили героям сказок.

"Два дня кипела работа 27 команд талантливых, молодых, задорных участников фестиваля на Соборной площади, - сказала Летавина. - Первое место у профессионалов: команда "Вьюговей" (Череповец), название композиции "Краденое солнце"; команда "Мастер Икс" (Череповец), название композиции "Его Величество", - рассказала она.

"Его Величество" - это снеговик в короне, который сидит на троне, "Краденое солнце" - крокодил, поедающий солнце из сказки Чуковского.

Среди взрослых участников победила команда "Адреналин" Каргопольской ЦРБ, создавшая композицию "Добрый доктор Айболит"; "За удачный дебют" награждена команда "ЛиМа" Павловской средней школы со скульптурой "А у зайца избушка лубяная". Среди детских команд победили "Блестящие" с композицией "Нильс. Путешествие над городом К. ". Первое место у семейных команд заняла команда "Три Мороза" (Каргополь) с композицией "Что тебе, старче?"; у молодежных - команда "Снежный пеликан" Каргопольского педколледжа с фигурой "Мэри Поппинс".

Для снежных скульпторов было подготовлено 27 снежных кубов размером 2 на 2 м, снег заготовили две недели назад, когда в регионе стояли 30-градусные морозы. В дни фестиваля в Каргополе было плюс три градуса.