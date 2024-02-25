Трамп заявил, что принц Гарри предал королеву Елизавету II рассказами о монаршей семье

По словам экс-президента США, американские власти во главе с президентом Джо Байденом "ведут себя слишком щедро" по отношению к герцогу Сассекскому

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Британский принц Гарри предал память о королеве Елизавете II своими рассказами про подробности частной жизни членов монаршей семьи. Такое мнение выразил экс-президент США Дональд Трамп в комментарии для сайта газеты The Daily Express.

"Я бы не стал защищать его. Он предал королеву. Это непростительно. Если бы я решал вопрос [с его проживанием в США], то он был бы предоставлен сам себе", - заявил Трамп на полях Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне. По его словам, власти США во главе с президентом Джо Байденом "ведут себя слишком щедро" по отношению к принцу Гарри.

В декабре 2022 года на сервисе потокового видео Netflix вышел шестисерийный документальный фильм, в котором принц Гарри и его супруга Меган повествуют о сложностях, с которыми они столкнулись во время их совместной жизни в Великобритании. Фильм, в котором герцог Сассекский рассказывает, в частности, о конфликте с остальными членами британской королевской семьи, было критически воспринят в Соединенном Королевстве.

В январе 2020 года принц Гарри и его жена приняли решение отказаться от своих ролей в королевской семье. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Они переехали в США и приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и 7 месяцев. Новым монархом стал ее старший сын принц Чарльз, принявший тронное имя Карл III. Церемония его коронации состоялась 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.