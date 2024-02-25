Большинство участников "Новой Фабрики звезд" играют на музыкальных инструментах

По словам наставника шоу Сергея Шнурова, у многих современных исполнителей отсутствует мужская харизма

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Современные артисты вновь стали активно играть на музыкальных инструментах. На кастинги реалити-шоу "Новая Фабрика звезд" приходили участники, которые исполняли партии и на гитаре, и на баяне, и на скрипке, сообщил один из наставников шоу Сергей Жуков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Очень много людей с инструментами: гитара, укулеле, была девочка с саксофоном, аккордеон, баян, скрипка. Меня это радует, потому что в одно время настолько роботизировалась вся музыка, что все вообще перестали учиться играть на инструментах. Даже была статистика по музыкальным школам такая. А сейчас все возвращается", - рассказал он на пресс-конференции, посвященной запуску "Новой Фабрики звезд".

По словам второго наставника шоу Сергея Шнурова, у многих современных исполнителей отсутствует мужская харизма.

"Я заметил во время кастингов, что с русским языком случилось то, что стали выпадать неударные гласные, они практически вообще исчезли в современном русском языке. Также обратил внимание, что все мальчики поют фальцетом и мало отличимы от девочек по голосу: если закрыть глаза, не отличишь. Очень мало мужской харизмы. Мало таких мужественных, как, например, Сергей Жуков, мужчин с боксерским характером <…> Хотя для меня это положительная тенденция, меньше конкуренции", - отметил он.

Оба наставника также признались, что не боятся конкуренции друг с другом. "Мы с Сергеем никогда не конкурировали на полях страны. Все знают, что можно даже подряд ставить концерты друг за другом и все равно придут люди. Мы не мешаем друг другу. Надеюсь, мы и здесь не будем друг другу мешать, а только помогать. Единственное действие, которое мы хотим донести до всей страны - это поиск новых талантов <…> Мы хотим выбрать по-настоящему профессиональных людей и помочь стать им еще более профессиональными. Должны получиться по-настоящему важные и нужные в наше время артисты", - добавил Жуков.

"В наше время такое количество контента, что его даже отслушать очень сложно. Я постараюсь со своей позиции не помешать людям раскрыться и донести свой талант", - пообещал в свою очередь Шнуров.

О шоу

Реалити-шоу "Новая фабрика звезд" выйдет на телеканале ТНТ 3 марта. Наставниками шоу станут Жуков и Шнуров, а ведущими - Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

"Фабрика звезд" - российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, которое выходило на Первом канале с 13 октября 2002 года по 9 декабря 2007 года и с 12 марта 2011 года по 6 июля 2012 года.