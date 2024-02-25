25 февраля, 14:09
Военная операция на Украине

Выпускники вузов РФ и СССР в Ливане организовали автопробег в поддержку России

По словам председателя Ассоциации выпускников РУДН Галины Аббас, он встретил положительный отклик у ливанской общественности

БЕЙРУТ, 25 февраля. /ТАСС/. Жители Бейрута тепло приветствовали участников автопробега в поддержку России, который прошел по набережной и центральным улицам города. Об этом рассказала ТАСС один из организаторов мероприятия, председатель Ассоциации выпускников РУДН Галина Аббас.

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По ее словам, автопробег, который был приурочен к годовщине СВО, состоялся под девизом "Вместе за Россию" и встретил положительный отклик у ливанской общественности. "Эта акция становится важной патриотической традицией соотечественников в Ливане, - отметила Аббас. - Мы прежде всего хотели поддержать наших воинов, сражающихся сейчас на фронте за всех людей на планете, которые хотят жить свободно и мирно трудиться".

На состоявшемся после автопробега собрании в Русском доме на улице Верден выступил посол РФ Александр Рудаков. Он выразил благодарность организаторам акции из Ассоциации выпускников РУДН, а также всем, кто принял в ней участие. "Возрастающее число граждан, неравнодушных к судьбе России, свидетельствует о высокой степени сплоченности россиян перед вызовами, которые нам бросают враждебные силы", - отметил дипломат.

По его словам, против РФ ополчились носители неонацистской идеологии, за которыми стоят западные неоколониалистские элиты. "Народы мира с надеждой следят за ответными шагами России, которая должна выстоять, и тогда мир станет более справедливым и демократичным", - подчеркнул Рудаков.

Председатель шахматного клуба российских выпускников, профессор Хусейн Хаммуд заявил, что ливанская прогрессивная общественность не сомневаемся в исходе битвы, которую ведет Россия. "Как и в Великой Отечественной войне против фашизма, Россия победит, потому что является защитницей традиционных духовно-нравственных ценностей", - сказал он. 

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