В Алжире открыли новую Большую мечеть

По словам президента Абдельмаджида Теббуна, Джамаа аль-Джазаир призвана "внести вклад в укрепление ценностей умеренности, в изгнание экстремизма и фанатизма"

РАБАТ, 25 февраля. /ТАСС/. Официальное открытие Большой мечети Алжира (Джамаа аль-Джазаир) состоялось в воскресенье в столице при участии президента Абдельмаджида Теббуна, членов правительства республики, богословов из разных частей мусульманского мира, сообщает информационное агентство Algeria Press Service.

Глава государства посетил расположенный на территории комплекса мечети Музей исламской цивилизации, Культурный центр с конференц-залом и библиотекой и Высшую национальную школу исламских наук "Дом Корана", рассчитанную на 1,5 тыс. учащихся.

По словам президента, Джамаа аль-Джазаир призвана "внести вклад в укрепление ценностей умеренности, в изгнание экстремизма и фанатизма".

Мечеть с антисейсмической системой

Большая мечеть Алжира, занимающая площадь более 27 га, стала одним из самых грандиозных культовых сооружений. Отныне она - крупнейшая в Африке и третья по величине в мире после мечетей в Мекке и Медине (в Саудовской Аравии). Ее интерьеры украшают восьмиугольные колонны, мрамор и около 6 км каллиграфических надписей.

Первый камень в основание мечети заложил еще 31 октября 2011 года экс-президент Абдельазиз Бутефлика. А основные работы стартовали в 2012 году.

Большая мечеть Алжира оснащена антисейсмической системой, установленной в нижней части сооружения и призванной поглощать до 70% мощности подземных толчков. На эту систему предоставлена 80-летняя гарантия.

Джамаа аль-Джазаир украсила своими величественными контурами район Мохаммедия на востоке столицы. Пространство для молитв площадью 20 тыс. кв. м может вместить более 120 тыс. верующих.

Комплекс Джамаа-эль-Джазаир включает в себя другие здания, в том числе культурный центр с библиотекой, способной вместить до 1 млн книг, лабораторию по реставрации старинных рукописей, а также вертолетную площадку и двухуровневую автомобильную парковку на 4 тыс. мест. Территория мечети украшена парковыми пространствами. Наконец, минарет - самая высокая архитектурная деталь - взметнулся в небо на 265 м.

Как ранее заявили представители властей, Большая мечеть Алжира представляет собой "монументальное сооружение, демонстрирующее величие исламской культуры во всей ее полноте и разнообразии". По их словам, "такие мечети строятся с расчетом на то, чтобы простоять 400-500 лет".