В 2025 году планируют провести летние спортивные игры "Дети Приморья"

Возможно, соревнования будут проходить на территории нескольких стран, сообщил глава региона Олег Кожемяко

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Проведение Вторых летних международных игр "Дети Приморья" запланировано на 2025 год. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко, предположивший, что соревнования могут проходить одновременно на территории нескольких стран-участниц игр.

"Мы, конечно, будем делать все возможное, чтобы такие игры были продолжены. Может быть, этапы будут проходить и в Китае, в КНДР, может быть и в других регионах. Очень важно делать так, чтобы ребята были сильные, крепкие, чтобы они дружили, знали, как живут соседи, и продолжали дальше развивать наш спорт. Поэтому в 2025 году у нас пройдут уже летние игры "Дети Приморья", - цитируют главу региона в пресс-службе правительства региона.

С 18 по 23 февраля в регионе проходили Первые зимние международные спортивные игры "Дети Приморья", в которых участвовали более 1 тыс. спортсменов из всех муниципальных образований Приморского края, десяти субъектов Дальнего Востока, Донецкой и Луганской народных республик, Китая, Белоруссии, Корейской Народно-Демократической Республики, Узбекистана. Атлеты боролись за 31 комплект наград в восьми видах спорта: в керлинге, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде, фигурном катании, шорт-треке, хоккее и фиджитал-хоккее. По итогам медального зачета первое место заняла команда китайского города Цзилинь, второе - у сборной Владивостока, на третьем месте - Камчатский край, четвертой стала Белоруссия, на пятом месте оказалась Сахалинская область.

Первые летние международные спортивные игры "Дети Приморья" были организованы в 2023 году, в них приняли участие более 1,5 тыс. спортсменов из 34 муниципалитетов региона, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Белоруссии и Китая. Юные спортсмены соревновались в 11 видах спорта, разыграв 84 комплекта медалей. 163 награды различного достоинства завоевали приморцы.