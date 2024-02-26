В 14 регионах в 2024 году планируют реализовать проект мониторинга здоровья школьников

В пилотном режиме проект работал в Новосибирской, Иркутской областях, Республике Тыва, Республике Хакасия

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Межрегиональный проект мониторинга факторов риска здоровью школьников "Сибирская школа - территория здоровья" в 2024 году планируется реализовать в 14 регионах за Уралом. Об этом сообщает пресс-служба Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС).

"Проект <...> планируется запустить с 2024 года во всех регионах, входящих в ассоциацию (регионы Сибирского федерального округа, Тюменская область, Забайкальский край, Ханты-Мансийский автономный округ - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Одна из основных целей проекта - снижение рисков возникновения заболеваний, в том числе связанных с нездоровым питанием, у детей и подростков. Мероприятия проекта предусматривают проверку состояния здоровья, определение факторов риска, внедрение электронного паспорта здоровья каждого школьника.

В пилотном режиме проект работал в Новосибирской, Иркутской областях, Республике Тыва, Республике Хакасия. До июня 2024 года его планируется начать реализовывать в 14 регионах.

Проект реализуют Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" при сотрудничестве с ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" Роспотребнадзора, Новосибирским государственным педагогическим университетом, Новосибирским государственным медицинским университетом Минздрава России.