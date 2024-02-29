Бесплатные квартиры, вузы и метро за копейки. Заметки о поездках по Пхеньяну и Вонсану

Самая большая в истории Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) группа российских туристов в феврале побывала в городах Пхеньян и Вонсан, а также отдохнула на горнолыжном курорте Масикрён. Мы стали первыми отдыхающими в КНДР с начала пандемии коронавируса и обнаружили, что информация, которую находили, готовясь к поездке, безнадежно устарела. За четыре года, которые государство не принимало иностранцев, многое изменилось

Квартирный вопрос

Перед горнолыжным курортом мы проехали по Вонсану. Вдоль дороги — аккуратные четырехэтажки, во всех окнах горит свет, но штор нет — их не принято вешать. В шесть утра российские туристы проезжают по улицам Вонсана — возвращаются с горнолыжного курорта Масикрён, где пробыли чуть меньше двух суток. Они едут в аэропорт, и большинство пассажиров автобуса спит. Те же, кто бодрствует, могут рассматривать цветочные горшки на подоконниках и часть планировки квартир.

Квартиры в КНДР не продают, а выдают нуждающимся после подачи заявки и документов, подтверждающих потребность в жилье. Гиды-переводчики, сопровождающие туристов, удивляются: "Зачем покупать квартиру, если ее можно получить? У нас никто не покупает и не продает".

По местным традициям старший сын остается жить с родителями — ухаживает за ними, приводит в их дом жену. Если в семье, к примеру, нет сыновей, это обязанность старшей дочери. Остальные дети живут самостоятельно и могут получить от государства квартиры. Но городские жители все чаще ограничиваются рождением одного ребенка, в деревнях воспитывают двух-трех детей.

© Юрий Смитюк/ ТАСС

Жить вместе пары начинают только после официального вступления в брак, а до этого момента — примерно до 26−27 лет — остаются с родителями. Знакомятся молодые люди чаще всего на работе — трудятся они шесть дней в неделю по восемь часов: с восьми утра в государственных учреждениях или с десяти — в магазинах, парикмахерских и других предприятиях сферы услуг.

По словам гидов, после подачи заявки новое жилье ждут не дольше пары месяцев — в КНДР много и быстро строят. Часто квартиры дают сразу после оформления документов — дома уже готовы к заселению жильцов. Средняя площадь жилья в столице — 120 квадратных метров в новом доме и 90 "квадратов" в домах, которые построили 15−20 лет назад.

Распорядок с детства

Заботится государство и об обучении своих граждан — все получают бесплатное 12-летнее среднее образование. В три года ребенок поступает в детский сад, затем в школу, где учится до 15 лет, после чего все идут служить в армию. Служат и юноши, и девушки, срок службы — от двух до семи лет. Продолжительность зависит от талантов и компетенций военнослужащего: если человек обладает уникальными способностями, талантами или полезными государству знаниями, он демобилизуется раньше, получает высшее образование и начинает работать.

Детские таланты раскрывают и развивают в многочисленных кружках и секциях — в небольших районных домах творчества или дворцах пионеров, куда ежедневно приходят тысячи ребят. Все секции работают с 15 часов — времени, когда у школьников заканчиваются основные занятия. Школьное же расписание состоит из восьми уроков шесть дней в неделю.

© Юрий Смитюк/ ТАСС

Государство, по словам гидов, заинтересовано в том, чтобы развивать таланты детей. К примеру, из ребят с хорошим музыкальным слухом получаются хорошие переводчики — они учат одновременно до семи языков, но из КНДР при этом не выезжают. Русскоговорящие администраторы гостиниц и кафе отмечают, что русский давался им тяжелее других языков, на его упорное изучение уходит 11 лет.

Высшее образование жители КНДР также получают бесплатно, на основе конкурсных отборов. Чем лучше была успеваемость ученика в школе, чем выше его оценки на выпускных экзаменах, тем в большее число институтов он сможет подать заявку.

Красота по-корейски

После Масикрёна все отправились в Пхеньян. Автобус курсировал по парадным улицам Пхеньяна целый день, но за это время туристы не встретили ни одного местного жителя в яркой или даже светлой одежде — за окном мелькали люди в серых, синих, коричневых и черных комплектах курток и брюк.

На склонах курорта Масикрён лыжников из КНДР тоже можно было отличить по цвету экипировки — черному или темно-синему. Ярко выглядели только дети и женщины в традиционных корейских костюмах — чосонот. Гиды объяснили, что нет правила, обязывающего всех носить темную одежду. "Просто нам так нравится", — объяснила сопровождающая, одетая чуть более смело — в бордовую водолазку и синий жакет.

© Юрий Смитюк/ ТАСС

Нет строгих правил и по выбору прически, но есть несколько десятков рекомендованных стрижек и укладок, изображенных на плакатах в каждой парикмахерской. "Очень длинные волосы у нас носить не принято. Ярко красить ногти — не принято, но маникюр в салоне сделать могут", — объясняют местные. При этом кореянки наносят макияж, многие из них выбирают помаду насыщенных розовых и темно-красных оттенков.

По словам экскурсоводов, общепризнанным эталоном женской красоты считаются изящные и скромные девушки. Распущенных волос не носят — их собирают в хвост или пучок, делают каре. В мужской внешности ценится высокий рост — от 175 см. Бороды и усы на местных жителях не замечены: "Здесь так не принято".

Не принято в КНДР носить и обувь на толстой подошве или платформе. Женщины выбирают либо туфли-лодочки на тонком каблуке, либо ботинки на плоском ходу. С 1996 года женщинам было запрещено ездить на велосипеде, так как езда на велосипеде в юбке противоречит социалистической морали и нравственности, а брюки женщинам носить было запрещено, в 2012-м запрет на велосипеды отменили, но в 2013-м ввели повторно. Сейчас он часто игнорируется, его правоприменение зависит от места, так что можно увидеть, как местные молодые женщины на велосипедах в слегка расклешенных черных брюках и темных беретах часто ездят параллельно трамвайным путям.



Часто видны стройки, на которых кроме рабочих трудятся по вечерам студенты. По словам гидов, работают они бесплатно — просто чтобы быть полезными своей стране.

Дорожное движение

Туристы могут путешествовать по Пхеньяну только на выделенных для этого автобусах. Местные жители используют практически все виды транспорта — в городе есть троллейбусы и трамваи, которые раньше закупали, а с 2016 года производят в стране. Работает метро, проезд в котором, по словам гидов, "стоит копейки".

По городским дорогам — асфальтированным или построенным из бетонных блоков — курсируют автобусы и автомобили — японские, китайские, реже — европейских марок. Встречаются и машины премиум-класса, но больше всего — около 40% от общего транспортного потока — такси, желтых или белых машин китайского производства с "шашечками" на крышах. Машин на дорогах меньше, чем в российских городах, но около семи вечера, когда люди возвращаются с работы, тоже возникают небольшие пробки.

© Юрий Смитюк/ ТАСС

В глаза бросается и отличие правил дорожного движения — например, на пешеходных переходах люди уступают дорогу транспорту: останавливаются и дают проехать, а потом продолжают переходить. Никто из автомобилистов не разгоняется быстрее 40−50 километров в час. Гиды говорят, что бывают и нарушители правил, но их штрафуют или временно лишают водительских прав. Скорость движения пассажирского автобуса позволяет глазеть по сторонам и рассматривать местных дорожных инспекторов, жилеты которых в темноте подсвечиваются гирляндами из белых лампочек так ярко, что можно увидеть их лица.

Финальное впечатление туристов о КНДР формируется в аэропорту Пхеньяна — современном и красивом здании с магазинчиками, местами ожидания и панорамными окнами. Внутри немноголюдно — только русские гости, работники воздушной гавани и заботливые экскурсоводы. Залы ожидания для внутренних и международных авиарейсов не разделены. Единственный заграничный город, в который летают местные авиалинии, — Владивосток. И погостившим в диковинной стране россиянам хочется поскорее вернуться туда — домой.

Ксения Сухих