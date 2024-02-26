Защита обжаловала заочный арест Панина по делу об оправдании терроризма

Дату рассмотрения жалобы пока не назначили

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Защита обжаловала заочный арест актера Алексея Панина по делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в Гагаринском суде Москвы.

"Защитой подана апелляционная жалоба на постановление об избрании заочного ареста в отношении Алексея Панина", - сказала собеседница агентства.

Апелляционная жалоба будет направлена на рассмотрение в Мосгорсуд. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Панину вменяется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет).

Ранее сообщалось, что следователи столичного управления СК возбудили уголовное дело в отношении актера за высказывания, оправдывающие теракт на Крымском мосту. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

Панин - российский актер театра и кино. Лауреат Государственной премии РФ. Неоднократно имел проблемы с законом и попадал в разные инциденты. Так, в 2018 году суд запретил ему покидать пределы России и управлять автомобилем в связи с долгом по алиментам и штрафам. В конце того же года был привлечен к ответственности за курение в туалете самолета. Последние годы проживает в Испании.