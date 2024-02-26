В Москве школьники помогут архивистам признать уникальными документы литераторов

Студенты колледжей и ученики школ будут изучать документы Паустовского, Андреева, Тютчева, Бальмонта, Пастернака, Брюсова, Полонского и других писателей и поэтов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московские школьники изучат документы известных литераторов в Главархиве в рамках четвертого потока проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения", сообщили ТАСС в пресс-службе Главархива столицы.

"В новом потоке студенты колледжей и ученики школ будут изучать документы Константина Паустовского, Леонида Андреева, Федора Тютчева, Константина Бальмонта, Бориса Пастернака, Валерия Брюсова, Якова Полонского и других известных писателей и поэтов, кто учился в Императорском Московском университете. Все эти документы поступили в Главархив из архива Московского университета в середине прошлого века", - рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что в завершение занятий учащиеся защитят проекты, в которых обоснуют, почему документы именно того литератора, которому они посвятили внимание, должны получить статус "уникальных". Тезисы из их докладов впоследствии будут использованы специалистами Главархива для включения ряда документов в реестр уникальных документов Москвы. К настоящему времени по результатам проекта уникальными уже были признаны материалы Ивана Сеченова, Николая Пирогова, Николая Склифосовского, Евгения Вахтангова, Александра Островского, Василия Кандинского и других.

Проект стартовал в сентябре прошлого года, в течение его трех потоков ученики исследовали документы более 700 ученых и деятелей культуры. К настоящему времени финалистами отборочных этапов проекта, которые успели поработать в архиве, стали более 40 московских учеников.